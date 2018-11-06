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    В Товузе обнаружена ручная граната

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе обнаружена ручная граната F-1

    Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 6 ноября в 15:29 из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация, в которой отмечалось, что на территории села Юхары Ойсюзлю Товузского района обнаружили неразорвавшийся боеприпас.  

    На территорию были незамедлительно направлены Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА и сотрудники отделения полиции Товузского района. 

    Специалисты агентства и отделения полиции Товузского района осмотрели окрестности одного дома и приусадебный участок. 

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната F-1. Для обезвреживания боеприпас был перемещен в центр по уничтожению агентства.

    На территории в 1 000 кв. м. вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

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