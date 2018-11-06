В Товузе обнаружена ручная граната

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе обнаружена ручная граната F-1.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 6 ноября в 15:29 из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация, в которой отмечалось, что на территории села Юхары Ойсюзлю Товузского района обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

На территорию были незамедлительно направлены Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА и сотрудники отделения полиции Товузского района.

Специалисты агентства и отделения полиции Товузского района осмотрели окрестности одного дома и приусадебный участок.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната F-1. Для обезвреживания боеприпас был перемещен в центр по уничтожению агентства.

На территории в 1 000 кв. м. вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.