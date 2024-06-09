В Товузе нашли одного из троих утопленников

В Товузском районе нашли одного из троих утопленников, которые в автомобиле "ВАЗ-2017" упали в Куру на участке в селе Хунанлар.

В Товузском районе нашли одного из троих утопленников, которые в автомобиле "ВАЗ-2017" упали в Куру на участке в селе Хунанлар.

Как сообщает корреспондент западного бюро Report , тело было передано на экспертизу, его личность устанавливается.

Поиски остальных двух человек продолжаются.

Напомним, что 3 июня автомобиль, в котором находились Тургуд Ибрагимов (1992 г.р.), Турал Гулиев (1989 г.р.), Вугар Джафаров (1991 г.р.) и Эльхан Садыгов (1988 г.р.), упал в Куру на участке реки в селе Хунанлар Товузского района.

Из воды удалось самостоятельно выбраться лишь Т.Ибрагимову.