В Товузе нашли одного из троих утопленников

В Товузском районе нашли одного из троих утопленников, которые в автомобиле "ВАЗ-2017" упали в Куру на участке в селе Хунанлар.
Как сообщает корреспондент западного бюро
Поиски остальных двух человек продолжаются.
Напомним, что 3 июня автомобиль, в котором находились Тургуд Ибрагимов (1992 г.р.), Турал Гулиев (1989 г.р.), Вугар Джафаров (1991 г.р.) и Эльхан Садыгов (1988 г.р.), упал в Куру на участке реки в селе Хунанлар Товузского района.
Из воды удалось самостоятельно выбраться лишь Т.Ибрагимову.