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В Товузе нашли одного из троих утопленников

В Товузе нашли одного из троих утопленников В Товузском районе нашли одного из троих утопленников, которые в автомобиле "ВАЗ-2017" упали в Куру на участке в селе Хунанлар.
Происшествия
9 июня 2024 г. 13:21
В Товузе нашли одного из троих утопленников

В Товузском районе нашли одного из троих утопленников, которые в автомобиле "ВАЗ-2017" упали в Куру на участке в селе Хунанлар.

Как сообщает корреспондент западного бюро Report, тело было передано на экспертизу, его личность устанавливается.

Поиски остальных двух человек продолжаются.

Напомним, что 3 июня автомобиль, в котором находились Тургуд Ибрагимов (1992 г.р.), Турал Гулиев (1989 г.р.), Вугар Джафаров (1991 г.р.) и Эльхан Садыгов (1988 г.р.), упал в Куру на участке реки в селе Хунанлар Товузского района.

Из воды удалось самостоятельно выбраться лишь Т.Ибрагимову.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda Kürdə batanlardan biri tapılıb

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