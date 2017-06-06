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    В Товузе на 4-летнего мальчика пролился кипяток

    Врачи расценивают его состояние как средней тяжести

    Товуз. 6 июня. REPORT.AZ/ В Товузе на 4-летнего мальчика пролился кипяток. В результате ребенок получил тяжелые ожоги.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Байрамлы.

    Играя дома, Амирасланов Самир Эйваз оглу 2013 г.р. опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

    Получивший сильные ожоги мальчик был доставлен близкими в Товузскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь и поместили в отделение реанимации.

    Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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