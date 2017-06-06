Товуз. 6 июня. REPORT.AZ/ В Товузе на 4-летнего мальчика пролился кипяток. В результате ребенок получил тяжелые ожоги.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Байрамлы.

Играя дома, Амирасланов Самир Эйваз оглу 2013 г.р. опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

Получивший сильные ожоги мальчик был доставлен близкими в Товузскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь и поместили в отделение реанимации.

Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.

По факту ведется расследование.