Товуз. 6 июня. REPORT.AZ/ В Товузе на 4-летнего мальчика пролился кипяток. В результате ребенок получил тяжелые ожоги.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Байрамлы.
Играя дома, Амирасланов Самир Эйваз оглу 2013 г.р. опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.
Получивший сильные ожоги мальчик был доставлен близкими в Товузскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь и поместили в отделение реанимации.
Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook