В Товузе молодой парень совершил суицид

​В Товузе молодой парень совершил суицид

31 мая, 2020 23:30

https://report.az/storage/news/d244e27a12399703024980bb05978ef3/28746a53-80a9-4ead-a036-09b85a13e43d_292.jpg В Товузском районе местный житель совершил суицид. Как сообщает западный центр Report, происшествие произошло в селе Ахмедабад. К.Сафаров, 1995-го года рождения по неизвестной причине повесился в доме, в котором жил. По факту ведется расследование.

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