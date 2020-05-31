​В Товузе молодой парень совершил суицид

В Товузском районе местный житель совершил суицид.
Как сообщает западный центр Report, происшествие произошло в селе Ахмедабад.
К.Сафаров, 1995-го года рождения по неизвестной причине повесился в доме, в котором жил.
По факту ведется расследование.
В Товузском районе местный житель совершил суицид.
Как сообщает западный центр Report, происшествие произошло в селе Ахмедабад.
К.Сафаров, 1995-го года рождения по неизвестной причине повесился в доме, в котором жил.
По факту ведется расследование.
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