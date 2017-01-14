В Товузе микроавтобус попал в аварию, есть пострадавшие

Товуз. 14 января REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человек.

Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус марки Ford столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-21".

В результате аварии 3 члена одной семьи - Мамедов Мехман, Назханым и Тарана Мамедовы получили различные телесные повреждения.

Ранены госпитализированы в Товузскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, состояние Н.Мамедовой оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.