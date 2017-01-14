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    В Товузе микроавтобус попал в аварию, есть пострадавшие

    Товуз. 14 января REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человек. 

    Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус марки Ford столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-21". 

    В результате аварии 3 члена одной семьи - Мамедов Мехман, Назханым и Тарана Мамедовы получили различные телесные повреждения.

    Ранены госпитализированы в Товузскую районную центральную больницу. 

    Как сообщили Report в больнице, состояние Н.Мамедовой оценивается как тяжелое. 

    По факту ведется расследование.

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