В Товузе микроавтобус попал в аварию, есть пострадавшие

Товуз. 14 января REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человек.
Как сообщает западное бюро Report, микроавтобус марки Ford столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-21".
В результате аварии 3 члена одной семьи - Мамедов Мехман, Назханым и Тарана Мамедовы получили различные телесные повреждения.
Ранены госпитализированы в Товузскую районную центральную больницу.
Как сообщили Report в больнице, состояние Н.Мамедовой оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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