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Товуз. 25 января. REPORT.AZ/ В Товузе местный житель получил пулевое ранение.
Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в городе Товуз.
Житель села Абулбейли 1990 года рождения, Керимов Эльмяддин Зиреддин оглы получил пулевое ранение в пятку. Он был помещён в больницу. По факту ведётся расследование с целью установить обстоятельства ранения.
Ранее в Товузе произошла авария, в результате которой пострадали двое человек.
Valeh DadaşovАвтор новости