 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Товузе местный житель получил пулевое ранение

    Житель села Абулбейли 1990 года рождения, Керимов Эльмяддин Зиреддин оглы получил пулевое ранение в пятку

    Товуз. 25 января. REPORT.AZ/ В Товузе местный житель получил пулевое ранение.

    Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в городе Товуз.

    Житель села Абулбейли 1990 года рождения, Керимов Эльмяддин Зиреддин оглы получил пулевое ранение в пятку. Он был помещён в больницу. По факту ведётся расследование с целью установить обстоятельства ранения.

    Ранее в Товузе произошла авария, в результате которой пострадали двое человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi