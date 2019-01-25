Товуз. 25 января. REPORT.AZ/ В Товузе местный житель получил пулевое ранение.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в городе Товуз.

Житель села Абулбейли 1990 года рождения, Керимов Эльмяддин Зиреддин оглы получил пулевое ранение в пятку. Он был помещён в больницу. По факту ведётся расследование с целью установить обстоятельства ранения.

Ранее в Товузе произошла авария, в результате которой пострадали двое человек.