В Товузе мать двоих детей пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту

Товуз. 10 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе местная жительница, пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алимарданлы.

Жительница села Шахане Насреддин гызы Ахмедова 1983 г.р., находясь у себя дома, выпила уксусную кислоту. При помощи близких она была доставлена в больницу.

Сообщается, что женщина, помещенная в реанимационное отделение больницы, после оказания ей медицинской помощи врачами, снова пыталась покончить с собой.

Отметим, что Ш. Ахмедова имеет двух детей.

По факту ведется расследование.