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    В Товузе мать двоих детей пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту

    Сообщается, что Шахане Ахмедова преднамеренно выпила уксусную кислоту

    Товуз. 10 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе местная жительница, пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алимарданлы.

    Жительница села Шахане Насреддин гызы Ахмедова 1983 г.р., находясь у себя дома, выпила уксусную кислоту. При помощи близких она была доставлена в больницу.

    Сообщается, что женщина, помещенная в реанимационное отделение больницы, после оказания ей медицинской помощи врачами, снова пыталась покончить с собой.

    Отметим, что Ш. Ахмедова имеет двух детей.

    По факту ведется расследование.

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