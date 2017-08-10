В Товузе мать двоих детей пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту

Товуз. 10 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе местная жительница, пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алимарданлы.
Жительница села Шахане Насреддин гызы Ахмедова 1983 г.р., находясь у себя дома, выпила уксусную кислоту. При помощи близких она была доставлена в больницу.
Сообщается, что женщина, помещенная в реанимационное отделение больницы, после оказания ей медицинской помощи врачами, снова пыталась покончить с собой.
Отметим, что Ш. Ахмедова имеет двух детей.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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