В Товузе из дома стоматолога украдены 6000 долларов и ювелирные украшения на 15000 манатов - ФОТО

Товуз. 15 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе из сейфа в доме стоматолога украдены крупная сумма денег и ювелирные украшения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Ойсюзлю.

В ночь с 14-го на 15-ое августа, проникнув в дом местного жителя, стоматолога Ильхама Алекперова, неизвестные совершили ограбление.

Как сообщил местному бюро Report И.Алекперов, неизвестные проникли в дом, взломав решетку на окне: "В это время я гулял в парке с членами семьи. Вернувшись я увидел беспорядок в комнате. В одной из комнат, за картиной был сейф. Я сразу осмотрел его и увидел, что из сейфа украдены деньги и ювелирные украшения".

По словам И.Алекперова, в сейфе были 6000 долларов, 700 манатов и ювелирные украшения на 15000 манатов.

Грабитель или грабители ничего другого из дома не взяли.

В связи со случившимся И.Алекперов обратился в отделение полиции Товузского района.

По факту в местном отделении полиции создана оперативно-розыскная группа, начато расследование.