О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Товузе и Гарадаге обнаружены пушечные снаряды

В Товузе и Гарадаге обнаружены пушечные снаряды 16 апреля на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории Гарадагского района города Баку.
Происшествия
17 апреля 2021 г. 12:16
В Товузе и Гарадаге обнаружены пушечные снаряды

16 апреля на "горячую линию“ 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили Report в министерстве, на основании поступившей информации на территорию была привлечена оснащенная специальной техникой и оборудованием пиротехническая группа Службы спасения особого риска (ССОР).

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен 85-миллиметровый пушечный снаряд.

Также на основании поступившего на "горячую линию" министерства 112 звонка об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Вахидли Товузского района на место происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС и Гарадагского регионального центра.

При осмотре территории был обнаружен неразорвавшийся 85-миллиметровый снаряд. При повторном осмотре никаких взрывоопасных предметов на территории обнаружено не было.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоTovuz və Qaradağda 85 millimetrlik top mərmisi aşkar edilib

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 апреля 2021 г. 08:07
Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
16 апреля 2021 г. 15:15
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
ФотоТактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
16 апреля 2021 г. 14:06
В поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
ФотоВ поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
15 апреля 2021 г. 16:27
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину
15 апреля 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi