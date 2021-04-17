В Товузе и Гарадаге обнаружены пушечные снаряды

16 апреля на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории Гарадагского района города Баку.

16 апреля на "горячую линию“ 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили Report в министерстве, на основании поступившей информации на территорию была привлечена оснащенная специальной техникой и оборудованием пиротехническая группа Службы спасения особого риска (ССОР).

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен 85-миллиметровый пушечный снаряд.

Также на основании поступившего на "горячую линию" министерства 112 звонка об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Вахидли Товузского района на место происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС и Гарадагского регионального центра.

При осмотре территории был обнаружен неразорвавшийся 85-миллиметровый снаряд. При повторном осмотре никаких взрывоопасных предметов на территории обнаружено не было.