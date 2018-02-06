В Товузе грузовик насмерть сбил 7-летнего ребенка - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 6 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна личность пешехода, сбитого в Товузском районе грузовиком.
Как сообщает западное бюро Report, это - житель села Ашагы Эйюблу Эльвин Эльнур оглу Аскеров 2011 г.р.
Играя на улице, он внезапно выбежал на дорогу, где был сбит автомобилем "КамАЗ" с государственным регистрационным номером 20 DN 993. Совершивший ДТП водитель, житель села Ашагы Эйюблу Ибрагим Назим оглу Аббасов 1993 г.р. задержан сотрудниками полиции.
Факт расследуется отделением полиции Товузского района.
***18:39
Товуз. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе автомобиль насмерть сбил малолетнего ребенка.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в селе Ашагы Эйюблу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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