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    В Товузе два человека отравились от донера

    Товуз. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло пищевое отравление.

    Как сообщает западное бюро Report, жители Товузского района Гасымов Анар Азер оглу 1989 г.р. и Гусейнли Орхан Габиль оглу 1993 г.р. съели донер, купленный в одной из донерных у обочины дороги.

    Спустя некоторое время их самочувствие ухудшилось. Обоих поместили в Товузскую центральную районную больницу, где оказали медицинскую помощь. Предположительно, причиной отравления стало употребление донера.

    По факту ведется расследование. 

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