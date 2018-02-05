В Товузе два человека отравились от донера

Товуз. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло пищевое отравление.

Как сообщает западное бюро Report, жители Товузского района Гасымов Анар Азер оглу 1989 г.р. и Гусейнли Орхан Габиль оглу 1993 г.р. съели донер, купленный в одной из донерных у обочины дороги.

Спустя некоторое время их самочувствие ухудшилось. Обоих поместили в Товузскую центральную районную больницу, где оказали медицинскую помощь. Предположительно, причиной отравления стало употребление донера.

По факту ведется расследование.