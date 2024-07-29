В Товузе дело обвиняемого в сожжении женщины направлено в суд

Завершено следствие по факту смерти Тюрканы Мамедовой (1990 г.р.) в больнице Товузского района 18 апреля текущего года.

Завершено следствие по факту смерти Тюрканы Мамедовой (1990 г.р.) в больнице Товузского района 18 апреля текущего года.

Как сообщили Report в прокуратуре Товузского района, расследованиями были выявлены обоснованные подозрения в том, что Роял Тагиев (2002 г.р.) во время ссоры облил бензином и поджег свою знакомую Т. Мамедову.

Пострадавшая позже скончалась в больнице.

На основании собранных доказательств Р.Тагиеву предъявлено обвинение по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.