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В Товузе дело обвиняемого в сожжении женщины направлено в суд

В Товузе дело обвиняемого в сожжении женщины направлено в суд Завершено следствие по факту смерти Тюрканы Мамедовой (1990 г.р.) в больнице Товузского района 18 апреля текущего года.
Происшествия
29 июля 2024 г. 11:30
В Товузе дело обвиняемого в сожжении женщины направлено в суд

Завершено следствие по факту смерти Тюрканы Мамедовой (1990 г.р.) в больнице Товузского района 18 апреля текущего года.

Как сообщили Report в прокуратуре Товузского района, расследованиями были выявлены обоснованные подозрения в том, что Роял Тагиев (2002 г.р.) во время ссоры облил бензином и поджег свою знакомую Т. Мамедову.

Пострадавшая позже скончалась в больнице.

На основании собранных доказательств Р.Тагиеву предъявлено обвинение по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda qadını yandıraraq ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

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