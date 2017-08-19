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    В Товузе буйвол ударил насмерть одну женщину, вторую покалечил

    По факту ведется расследование

    Товуз. 19 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе буйвол ударил насмерть одну женщину, вторую покалечил.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Сарытала.

    Пострадавшая Марьям Муслим гызы Пашаева 1968 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Товузскую центральную районную больницу. Жительница села Нариман Гедабекского района, Мания Саат гызы Гулиева 1957 г.р. скончалась на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

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