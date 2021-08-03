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В Товузе больного коронавирусом задержали в чайной

В Товузе больного коронавирусом задержали в чайной В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, было установлено, что житель района Физули Ильясов, у которого был выявлен коронавирус, нарушил правила карантина, покинув дом, где проходил лечение.
Происшествия
3 августа 2021 г. 12:21
В Товузе больного коронавирусом задержали в чайной

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, было установлено, что житель района Физули Ильясов, у которого был выявлен коронавирус, нарушил правила карантина, покинув дом, где проходил лечение.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, Ф.Ильясов был задержан в чайной и препровожден домой для продолжения лечения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda evdən icazəsiz çıxan koronavirus xəstəsi çayxanada aşkarlanıb

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