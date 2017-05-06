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    В Товузе автомобиль врезался в стену, есть погибшие и раненые - ФОТО

    Инцидент был зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева

    Товуз. 6 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе в вечерние часы случилась тяжелая автомобильная авария, повлекшая за собой смерть одного и ранения 2 человек.

    Как сообщает западное бюро Report, легковой автомобиль марки Porsche с государственными номерными знаками "90-DK-003", ехавший по проспекту Гейдара Алиева, потерял управление и, съехав с дороги, врезался в стену.

    В результате происшествия погиб водитель автомобиля Гахраманов Закир Шакир оглу 1981 г.р.

    Сидевшие в машине пассажиры, жители села Алакол Товузского района - Гусейнов Нурхан Амирхан оглу 1984 г.р. и Фатуллаев Азад Рамиз оглу 1990 г.р. с полученными тяжелыми ранениями были доставлены в центральную районную больницу Товуза.

    Их состояние тяжелое.

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