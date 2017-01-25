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    В Товузе автомобиль врезался в барьер на обочине дороги, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Товуз. 25 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на дороге в направлении села Хатынлы.

    Так, житель Товуза Ахмед Сахиб оглу Ахмедов 1990 г.р. не справился с управлением и врезался в барьер на обочине дороги. Получивший травмы различной степени водитель доставлен в Товузскую районную центральную больницу. После оказания ему медицинской помощи пострадавший был помещен в отделение травматологии. Его состояние расценивается как средней тяжести.

    В момент аварии в автомобиле находился один пассажир, который, к счастью, не получил тяжелых травм.

    Факт расследуется в отделении полиции Товузского района. 

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