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В Товузе автобус столкнулся с бетономешалкой

В Товузе автобус столкнулся с бетономешалкой В селе Ашагы Гушчу Товузского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
18 июня 2023 г. 13:01
В Товузе автобус столкнулся с бетономешалкой

В селе Ашагы Гушчу Товузского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Товузской районной части государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке обстановки на месте инцидента было установлено, что в результате столкновения автобуса марки Daewoo с бетономешалкой марки DAF пострадал один человек.

Были приняты необходимые меры безопасности, включая предотвращение возможного пожара и взрыва, а также очистку окружающей территории от пролитого топлива.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda betonqarışdıran avtomobillə sərnişin avtobusu toqquşub

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