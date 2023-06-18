В Товузе автобус столкнулся с бетономешалкой

В селе Ашагы Гушчу Товузского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В селе Ашагы Гушчу Товузского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Товузской районной части государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке обстановки на месте инцидента было установлено, что в результате столкновения автобуса марки Daewoo с бетономешалкой марки DAF пострадал один человек.

Были приняты необходимые меры безопасности, включая предотвращение возможного пожара и взрыва, а также очистку окружающей территории от пролитого топлива.