В Товузе 5-летний ребенок отравился, выпив бензин

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Товуз. 13 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе 5-летний ребенок отравился, выпив бензин.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Ойсюзлю.

Так, житель села Керимли Туран Рашад оглу, 2012 г.р. у себя дома, после того как поиграл, захотел пить и, взяв бутылку на кухне, выпил бензин, приняв его за воду. Ребенок, выпивший бензин по ошибке, был доставлен родственниками в больницу. Ребенок после оказания ему первой медицинской помощи был помещен в палату. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование.