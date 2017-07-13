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    В Товузе 5-летний ребенок отравился, выпив бензин

    Его состояние оценивается как средне-тяжелое© Report

    Товуз. 13 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе 5-летний ребенок отравился, выпив бензин.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Ойсюзлю.

    Так, житель села Керимли Туран Рашад оглу, 2012 г.р. у себя дома, после того как поиграл, захотел пить и, взяв бутылку на кухне, выпил бензин, приняв его за воду. Ребенок, выпивший бензин по ошибке,  был доставлен родственниками в больницу. Ребенок после оказания ему первой медицинской помощи  был помещен в палату. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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