В Товузе 49-летний мужчина пытался покончить с собой

Товуз. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Товузском районе 49-летний мужчина пытался покончить с собой.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Агдам.

Местный житель Тариэль Джалил оглу Мусаев 1968 г.р. пытался покончить с собой, выпив яд для насекомых. Т.Мусаев был сразу же доставлен в Товузскую центральную районную больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, доставленному без сознания в больницу Т.Мусаеву была оказана первая медицинская помощь. Больного поместили в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.