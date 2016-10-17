В Товузе 23-летняя девушка покончила с собой

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе 23-летняя девушка покончила с собой.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Согласно информации, жительница села Дузгырыглы Гюнель Халилбейли (1993 г.р.) в целях самоубийства выпила препарат, предназначенный для борьбы с сорняками. Он была доставлена в районную центральную больницу с диагнозом отравления. Несмотря на усилия врачей, Г.Халилбейли скончалась.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК. Расследуются причины самоубийства.