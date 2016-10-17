 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Товузе 23-летняя девушка покончила с собой

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе 23-летняя девушка покончила с собой.

    Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

    Согласно информации, жительница села Дузгырыглы Гюнель Халилбейли (1993 г.р.) в целях самоубийства выпила препарат, предназначенный для борьбы с сорняками. Он была доставлена в районную центральную больницу с диагнозом отравления. Несмотря на усилия врачей, Г.Халилбейли скончалась. 

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК. Расследуются причины самоубийства. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi