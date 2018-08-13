В Товузе 18-летний подросток нанес отцу травмы куском стекла

13 августа, 2018 13:40

Товуз. 13 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе 18-летний подросток нанес отцу травмы куском стекла. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эйюблу. Местный житель Наби Иса оглу Алиев 1970 г.р. помещен в Товузскую центральную районную больницу с ранами на различных частях тела. По предварительной информации, удары куском стекла ему нанес сын Эльхан Наби оглу Алиев 2000 г.р. на почве семейного конфликта. По факту ведется расследование.

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