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    В Товузе 18-летний подросток нанес отцу травмы куском стекла

    Товуз. 13 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе 18-летний подросток нанес отцу травмы куском стекла. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эйюблу. 

    Местный житель Наби Иса оглу Алиев 1970 г.р. помещен в Товузскую центральную районную больницу с ранами на различных частях тела. 

    По предварительной информации, удары куском стекла ему нанес сын Эльхан Наби оглу Алиев 2000 г.р. на почве семейного конфликта.  

    По факту ведется расследование. 

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