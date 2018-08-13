В Товузе 18-летний подросток нанес отцу травмы куском стекла

Товуз. 13 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе 18-летний подросток нанес отцу травмы куском стекла.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эйюблу.
Местный житель Наби Иса оглу Алиев 1970 г.р. помещен в Товузскую центральную районную больницу с ранами на различных частях тела.
По предварительной информации, удары куском стекла ему нанес сын Эльхан Наби оглу Алиев 2000 г.р. на почве семейного конфликта.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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