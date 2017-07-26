В Товузе 16-летняя девушка пыталась покончить с собой из-за конфликта родителей

Товуз. 26 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе 16-летняя девушка пыталась совершить суицид из-за конфликта родителей.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Чиловдары.

Севиль Аббас гызы Махмудова 2001 г.р. пыталась покончить с собой, приняв различные лекарственные препараты. Она была размещена в Товузской районной центральной больнице в тяжелом состоянии с диагнозом отравление.

По информации, причиной попытки суицида 16-летней девушки стал конфликт родителей.