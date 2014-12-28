​В Торонто при столкновении автобуса с трамваем пострадали 4 человека

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В канадском Торонто (провинция Онтарио) в результате столкновения рейсового автобуса и трамвая ранения получили четыре человека, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"У пострадавших травмы головы и грудной клетки, они госпитализированы, - уточнили в городской полиции. - Машины столкнулись лоб в лоб, сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия".

Из-за аварии было перекрыто несколько улиц в центре мегаполиса и частично прервано движение трамваев.