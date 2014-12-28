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    ​В Торонто при столкновении автобуса с трамваем пострадали 4 человека

    Из-за аварии было перекрыто несколько улиц в центре мегаполиса

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В канадском Торонто (провинция Онтарио) в результате столкновения рейсового автобуса и трамвая ранения получили четыре человека, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "У пострадавших травмы головы и грудной клетки, они госпитализированы, - уточнили в городской полиции. - Машины столкнулись лоб в лоб, сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия".

    Из-за аварии было перекрыто несколько улиц в центре мегаполиса и частично прервано движение трамваев.

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