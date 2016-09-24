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    Пожар в торговом центре Сядяряк потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Причины пожара выясняются

    ***09:20

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар. 

    Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report c места событий, возгорание произошло в магазине занавесей, в результате пожара пострадал весь товар. Пожар частично перекинулся и на соседние магазины, в общем сгорело 39 кв. м помещений. К месту происшествия  были стянуты 8 пожарных нарядов, пожар был потушен в 09:25.

    По предварительным данным, ущерб от пожара составил порядка 7 000 манатов.

    Возгорание, предположительно, произошло в результате короткого замыкания. Точные причины пожара выясняются.

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