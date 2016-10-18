 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Торговом центре "Садарак" совершены два ограбления

    По обоим фактам проводится расследование

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе Баку, совершены два ограбления.

    Как сообщает Report, в принадлежащем Мустафе Махмудову магазине одежды совершено ограбление. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, по подозрению в совершении преступления был задержан житель Кюрдемира Шахмар Алиев.

    Другое ограбление было совершено в отношении гражданки России Гумаш Рамазановой, у которой украли мобильный телефон. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался житель Баку Алим Маилов.

    По обоим фактам проводится расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi