В Торговом центре "Садарак" совершены два ограбления

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе Баку, совершены два ограбления.

Как сообщает Report, в принадлежащем Мустафе Махмудову магазине одежды совершено ограбление. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, по подозрению в совершении преступления был задержан житель Кюрдемира Шахмар Алиев.

Другое ограбление было совершено в отношении гражданки России Гумаш Рамазановой, у которой украли мобильный телефон. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался житель Баку Алим Маилов.

По обоим фактам проводится расследование.