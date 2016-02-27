Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В торговом центре "Садарак" совершена кража на сумму 100 тыс. манатов.

Как сообщает Report, Миркиши Асадов 1976 года рождения обратился в полицию и заявил, что совершена кража из принадлежавшего ему амбара в торговом центре.

В своем заявлении М.Асадов отметил, что работник амбара 26-летний Али Рустамов присвоил электробытовые товары на сумму 100 тыс. манатов.

По факту ведется расследование в 10-м отделении полиции Гарадагского районного управления полиции.