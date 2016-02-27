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    В торговом центре "Садарак" совершена кража на сумму 100 тыс. манатов

    По факту ведется расследование в 10-м отделении полиции Гарадагского районного управления полиции

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В торговом центре "Садарак" совершена кража на сумму 100 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, Миркиши Асадов 1976 года рождения обратился в полицию и заявил, что совершена кража из принадлежавшего ему амбара в торговом центре. 

    В своем заявлении М.Асадов отметил, что работник амбара 26-летний Али Рустамов присвоил электробытовые товары на сумму 100 тыс. манатов.

    По факту ведется расследование в 10-м отделении полиции Гарадагского районного управления полиции.

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