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    В торговом центре "Метропарк" в Баку произошло массовое отравление

    15 пострадавших доставлены в Клинический медицинский госпиталь

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В торговом центре "Метропарк", расположенном в Наримановском районе города Баку, произошло массовое отравление.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, отравление произошло в результате технических неполадок, имевших место в котельной центра.

    15 пострадавших доставлены в Клинический медицинский госпиталь (КМЦ). Информацию подтвердил Report руководитель отделения токсикологии КМЦ Азер Магсудов.

    Он отметил, что точные причины происшествия устанавливаются. Состояние пострадавших оценивается как среднее и легкое. Тяжелых больных в КМЦ не поступало.

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