В торговом центре "Метропарк" в Баку произошло массовое отравление

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В торговом центре "Метропарк", расположенном в Наримановском районе города Баку, произошло массовое отравление.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, отравление произошло в результате технических неполадок, имевших место в котельной центра.

15 пострадавших доставлены в Клинический медицинский госпиталь (КМЦ). Информацию подтвердил Report руководитель отделения токсикологии КМЦ Азер Магсудов.

Он отметил, что точные причины происшествия устанавливаются. Состояние пострадавших оценивается как среднее и легкое. Тяжелых больных в КМЦ не поступало.