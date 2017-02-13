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    В Торговом центре "Бакиханов" произошла массовая драка, молодого парня ранили ножом

    ​Факт расследуется Сабунчинским РУП

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку во время массовой драки молодому парню нанесли ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

    Так, в Торговом центре "Бакиханов" (известном как "Разинская толкучка") произошла массовая драка с участием 6 человек, во время которой Поладов Мабуд Арастун оглу 1995 г.р. получил 3 ножевых ранения. 

    Пострадавший был госпитализирован. Врачи расценивают его состояние как тяжелое.

    Факт расследуется Сабунчинским РУП. 

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