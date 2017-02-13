В Торговом центре "Бакиханов" произошла массовая драка, молодого парня ранили ножом

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку во время массовой драки молодому парню нанесли ножевые ранения.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.
Так, в Торговом центре "Бакиханов" (известном как "Разинская толкучка") произошла массовая драка с участием 6 человек, во время которой Поладов Мабуд Арастун оглу 1995 г.р. получил 3 ножевых ранения.
Пострадавший был госпитализирован. Врачи расценивают его состояние как тяжелое.
Факт расследуется Сабунчинским РУП.
Crime News DepartmentАвтор новости
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