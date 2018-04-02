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    В Торговом центре Автовокзала продавщица бросилась с 3-го этажа - ФОТО

    Инцидент произошел в рабочее время© Report

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе столицы, на территории Бакинского международного автовокзала произошла попытка суицида.

    Как передает Report, жительница Астаринского района Агазаде Шебнем Ахмед гызы в дневные часы бросилась с 3-го этажа Торгового центра Автовокзала.

    Раненая получила открытую черепно-мозговую травму и была доставлена в Клинический медицинский Центр №1 в тяжелом состоянии.

    Девушка работает продавщицей в Торговом тЦентре. Инцидент произошел в рабочее время.

    Бинагадинское РУП ведет следствие по факту.

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