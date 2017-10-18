В Тертерском районе столкнулись "ВАЗ" и "ОКА": двое тяжело пострадали

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Тертер. 18 октября. REPORT.AZ/ В Тертерском районе при столкновении двух автомобилей, два человека получили серьезные травмы.

Как сообщает карабахское бюро Report, один из пострадавших является подростком.

Автомобиль "Ока", управляемый жителем села Сеидмимли Новрузовым Гумбатом Хасан оглу, столкнулся с "ВАЗ-2106", ехавшим по встречной полосе.

В результате 46-летний водитель автомобиля "Ока", инвалид Карабахской войны Мюрвят Новрузов и 15-летний пассажир "ВАЗ", житель Кельбеджарского района Эмрахзаде Джейхун Мюшфиг оглу получили различные травмы. Пострадавших сначала отвезли в Тертерскую районную больницу, а затем из-за тяжелого состояния доставили в центральную районную больницу Барды.