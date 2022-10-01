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В Тертерском районе два человека подорвались на мине

В Тертерском районе два человека подорвались на мине В селе Гызылоба Тертерского района Азербайджана два человека подорвались на мине.
Происшествия
1 октября 2022 г. 13:15
В Тертерском районе два человека подорвались на мине

В прокуратуру Тертерского района поступила информация о подрыве 1 октября на освобожденной территории района двух граждан - Байрамова Рафаэля Кочари оглу 1976 года рождения и Джаббарова Ниджата Новруз оглу 1990 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Тертерского района.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

12:40

В селе Гызылоба Тертерского района два человека подорвались на мине.

Как передает карабахское бюро Report, в результате взрыва мины были ранены жители села Сахлабад - Байрамов Рафаэль Кочари оглу 1976 года рождения и Джаббаров Ниджат Новруз оглу 1990 года рождения.

Оба получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время состояние раненых остается тяжелым.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə iki nəfər minaya düşüb - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке Two seriously injured in mine explosion in Azerbaijan's Tartar

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