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В Тертере задержаны организаторы свадьбы

В Тертере задержаны организаторы свадьбы Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил особого карантинного режима
Происшествия
21 декабря 2020 г. 11:02
В Тертере задержаны организаторы свадьбы

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил особого карантинного режима.

Как сообщили Report из бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, было установлено, что житель села Демирчилер Тертерского района Ильгар Исмайлов в своем частном доме организовал свадебное торжество.

За нарушение правил особого карантинного режима на организатора торжества - И.Исмаилова и еще двух лиц были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях и применен штраф.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə toy məclisi təşkil edənlər saxlanıldı

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