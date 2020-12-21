В Тертере задержаны организаторы свадьбы

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил особого карантинного режима.
Как сообщили Report из бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, было установлено, что житель села Демирчилер Тертерского района Ильгар Исмайлов в своем частном доме организовал свадебное торжество.
За нарушение правил особого карантинного режима на организатора торжества - И.Исмаилова и еще двух лиц были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях и применен штраф.