В Тертере задержаны организаторы свадьбы

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил особого карантинного режима

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил особого карантинного режима.

Как сообщили Report из бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, было установлено, что житель села Демирчилер Тертерского района Ильгар Исмайлов в своем частном доме организовал свадебное торжество.

За нарушение правил особого карантинного режима на организатора торжества - И.Исмаилова и еще двух лиц были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях и применен штраф.