В Тертере задержаны лица за незаконную добычу нефти

На территории села Сейдимли Тертерского района выявлены лица, осуществляющие незаконную добычу нефти кустарным способом из давно законсервированных нефтяных скважин и перевозку ее в грузовом отсеке легкового автомобиля с целью продажи.

На территории села Сейдимли Тертерского района выявлены лица, осуществляющие незаконную добычу нефти кустарным способом из давно законсервированных нефтяных скважин и перевозку ее в грузовом отсеке легкового автомобиля с целью продажи.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Добыча нефти кустарным способом из почти 20 скважин, вопреки требованиям правил пожарной безопасности, а также ее сбор на приусадебном участке жилого дома создают опасность пожара, который может за короткое время охватить большую территорию.

В отношении задержанных Гусейнова Назима Ширин оглу и Гумбаталиева Эйваза Джабраил оглу в Государственной службе пожарного надзора МЧС составлен протокол, направлено соответствующее обращение для принятия необходимых мер.