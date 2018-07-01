В Тертере задержан подросток, укравший деньги из дома - ФОТО

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Тертер. 1 июля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе задержан подросток, укравший деньги из дома своего односельчанина.

Как сообщил карабахскому бюро Report начальник следственного отделения полиции Тертерского района Эльвин Керимов, житель села Баяндур Новруз Гасанов обратился в отделение полиции в связи с кражей денег из дома в размере 385 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил 17-летний Мурадлы Джахандар Вафадар оглы.

Задержанный признался в содеянном и заявил, что совершил преступление в полдень, когда дома никого не было. Он сказал, что часть денег потратил, а остальную спрятал дома, а позже сдал полиции.

По факту возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.