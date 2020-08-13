В Тертере задержан мужчина, культивировавший коноплю

По факту в Тертерском РОП ведется расследование

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции успешно продолжают мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконной деятельностью по выращиванию наркотических растений путем культивации.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, был задержан житель села Гаджигарвенд Рамал Мехтиев, подозреваемый в выращивании конопли.

Во дворе дома, принадлежащего близкому родственнику Р.Мехтиева, были обнаружены и изъяты 20 кустов конопли, выращенных агротехническим способом.

По факту в Тертерском РОП ведется расследование.