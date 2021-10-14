В Тертере задержан браконьер

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, на территории района был задержан браконьер.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, на территории района был задержан браконьер.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Тертера, житель села Гарадаглы Забил Абдуллаев был задержан при попытке устроить незаконную охоту и доставлен в отделение полиции.

У задержанного было обнаружено и изъято ружье марки "ИЖ-16".

По факту проводится расследование.