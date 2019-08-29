​В Тертере взорвалась ручная граната, есть погибший и раненый

В Тертерском районе взорвался боеприпас.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент зарегистрирован в селе Тезекенд.
В результате взрыва ручной гранаты один человек погиб на месте происшествия, еще один получил тяжкие телесные повреждения.
Пострадавший был доставлен в Тертерскую районную центральную больницу, после был переправлен в Бардинскую районную центральную больницу.
В настоящее время устанавливаются личности погибшего и раненого.
По факту ведется расследование.
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