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В Тертере взорвалась ручная граната, есть погибший и раненый

​В Тертере взорвалась ручная граната, есть погибший и раненый

В Тертерском районе взорвался боеприпас.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент зарегистрирован в селе Тезекенд.

В результате взрыва ручной гранаты один человек погиб на месте происшествия, еще один получил тяжкие телесные повреждения. 

Пострадавший был доставлен в Тертерскую районную центральную больницу, после был переправлен в Бардинскую районную центральную больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибшего и раненого.

По факту ведется расследование.

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