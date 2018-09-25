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    В Тертере столкнулись легковой автомобиль и трактор, пострадали 4 человека

    Тертер. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Хорузду. 

    Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с трактором марки "Беларусь". 

    Получившие в результате ДТП травмы различной степени тяжести водитель легкового автомобиля Эльчин Мехдиев и его пассажиры - Рамал Мехдиев, Гаранфил Мехдиева и Ирада Мамедова помещены в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы. 

    Состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.  

    По факту ведется расследование. 

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