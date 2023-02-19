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В Тертере совершено двойное убийство

В Тертере совершено двойное убийство В Тертерском районе совершено двойное убийство.
Происшествия
19 февраля 2023 г. 11:12
В Тертере совершено двойное убийство

В Тертерском районе совершено двойное убийство.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в ведомство поступила информация о гибели 19 февраля около 09:40 жителей района Гюльнар Мамедовой, 1981 года рождения, и Намига Аллахвердиева, 1991 года рождения.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерской районной прокуратуры и отдела полиции, возникли обоснованные подозрения в том, что Н.Аллахвердиев был убит выстрелом из огнестрельного оружия, а Г.Мамедова - с использованием колюще-режущего предмета мужем последней Асафом Мамедовым, 1979 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана.

Предварительное следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə kişi və qadın öldürülüb

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