В Тертере совершено двойное убийство

В Тертерском районе совершено двойное убийство.

В Тертерском районе совершено двойное убийство.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в ведомство поступила информация о гибели 19 февраля около 09:40 жителей района Гюльнар Мамедовой, 1981 года рождения, и Намига Аллахвердиева, 1991 года рождения.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерской районной прокуратуры и отдела полиции, возникли обоснованные подозрения в том, что Н.Аллахвердиев был убит выстрелом из огнестрельного оружия, а Г.Мамедова - с использованием колюще-режущего предмета мужем последней Асафом Мамедовым, 1979 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана.

Предварительное следствие по делу продолжается.