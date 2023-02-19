В Тертере совершено двойное убийство

В Тертерском районе совершено двойное убийство.
Как сообщили
В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерской районной прокуратуры и отдела полиции, возникли обоснованные подозрения в том, что Н.Аллахвердиев был убит выстрелом из огнестрельного оружия, а Г.Мамедова - с использованием колюще-режущего предмета мужем последней Асафом Мамедовым, 1979 года рождения.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана.
Предварительное следствие по делу продолжается.