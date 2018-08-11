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    В Тертере пропала 17-летняя девушка - ФOTO

    Тертер. 11 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе пропала 17-летняя девушка.

    Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Тертерском РОП.

    По сообщению, 4 августа Нурана Рахман гызы Ахмедова, 2001 года рождения, проживающая на улице Гуси Гаджиева в Тертерском районе, при неизвестных обстоятельствах вышла из дома и не вернулась.

    Поиски сотрудников полиции, продолжающиеся уже несколько дней, пока не дали результата. Лиц, видевших девушку, просьба обращаться по телефонам:

    050-783-43-21

    055-211-66-36

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