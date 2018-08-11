В Тертере пропала 17-летняя девушка - ФOTO

Тертер. 11 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе пропала 17-летняя девушка.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Тертерском РОП.

По сообщению, 4 августа Нурана Рахман гызы Ахмедова, 2001 года рождения, проживающая на улице Гуси Гаджиева в Тертерском районе, при неизвестных обстоятельствах вышла из дома и не вернулась.

Поиски сотрудников полиции, продолжающиеся уже несколько дней, пока не дали результата. Лиц, видевших девушку, просьба обращаться по телефонам:

050-783-43-21

055-211-66-36