В Тертере пропала 17-летняя девушка - ФOTO

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Тертер. 11 августа. REPORT.AZ/ В Тертерском районе пропала 17-летняя девушка.
Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Тертерском РОП.
По сообщению, 4 августа Нурана Рахман гызы Ахмедова, 2001 года рождения, проживающая на улице Гуси Гаджиева в Тертерском районе, при неизвестных обстоятельствах вышла из дома и не вернулась.
Поиски сотрудников полиции, продолжающиеся уже несколько дней, пока не дали результата. Лиц, видевших девушку, просьба обращаться по телефонам:
050-783-43-21
055-211-66-36
Valeh DadaşovАвтор новости