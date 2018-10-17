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    В Тертере произошло ДТП, погиб водитель - ФОТО

    © Report

    Тертер. 17 октября. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Сарыджалы. 

    Управляемый жителем Мингячевира Субхи Аббасовым грузовик марки "İSUZU" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21015". 

    В результате ДТП водитель легкового автомобиля Эльджан Эльбурус оглу Махмудов 1981 г.р. погиб на месте происшествия. 

    По факту ведется расследование. 

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