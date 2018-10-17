В Тертере произошло ДТП, погиб водитель - ФОТО

17 октября, 2018 15:20

© Report https://report.az/storage/news/5c9cd9b06d8f9e33396cc96368345859/40a83324-4686-4963-8ff7-6049660e70fd_292.jpg Тертер. 17 октября. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает карабахское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Сарыджалы. Управляемый жителем Мингячевира Субхи Аббасовым грузовик марки "İSUZU" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21015". В результате ДТП водитель легкового автомобиля Эльджан Эльбурус оглу Махмудов 1981 г.р. погиб на месте происшествия. По факту ведется расследование.

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