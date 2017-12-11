В Тертере произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

Тертер. 11 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна личность погибшего во время ДТП в Тертерском районе.

Как передает местное бюро Report, в результате ДТП погиб водитель иномарки Kia Эльшад Аббасов.

Отметим, что водителем другой иномарки - участницы ДТП является начальник отдела по работе с органами территориального управления исполнительной власти Бардинского района Заур Бейлеров.

В результате ДТП пострадало еще 2 человека. Раненые доставлены в центральную больницу Бардинского района. Состояние раненых тяжелое.

***23:23

В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел при въезде в район.

Так, столкнулись легковые автомобили марок Toyota Land Cruiser и Kia. В результате водитель Kia скончался.

Также в результате аварии тяжело пострадали два пассажира автомобиля Kia. Пострадавшие доставлены в больницу.