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    В Тертере произошло ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

    В результате водитель Kia скончался

    Тертер. 11 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна личность погибшего во время ДТП в Тертерском районе.

    Как передает местное бюро Report, в результате ДТП погиб водитель иномарки Kia Эльшад Аббасов.

    Отметим, что водителем другой иномарки - участницы ДТП является начальник отдела по работе с органами территориального управления исполнительной власти Бардинского района Заур Бейлеров.

    В результате ДТП пострадало еще 2 человека. Раненые доставлены в центральную больницу Бардинского района. Состояние раненых тяжелое.

    ***23:23

    В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел при въезде в район.

    Так, столкнулись легковые автомобили марок Toyota Land Cruiser и Kia. В результате водитель Kia скончался.

    Также в результате аварии тяжело пострадали два пассажира автомобиля Kia. Пострадавшие доставлены в больницу.

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