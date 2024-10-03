В Тертере по подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина

Сотрудники полиции задержали в Тертерском районе подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчину.

Сотрудники полиции задержали в Тертерском районе подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчину.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что 2 октября около 22:00 в полицию поступила информация, что в Тертерскую районную больницу с телесными повреждениями поступил Яшар Надир оглу Абдуллаев, 1974 года рождения, и несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Ингилаб Алескер оглу Гаибов, 1994 года рождения.

По факту проводится расследование.