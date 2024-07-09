В Тертере перевернулся автомобиль, погиб пассажир

В Тертере водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

В Тертере водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 7 июля на участке автодороги Агдам-Барда, проходящем через село Тазакенд Тертерского района.

Автомобиль марки Mercedes под управлением жителя Агдамского района Гусейнова Эльвина Ильхам оглу (1990 г.р.) слетел в кювет и перевернулся. В результате водитель и пассажир - житель Агдамского района Асланов Ровшан Сахраб оглу (1988 г.р.) - получили серьезные травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в Агдамскую районную центральную больницу, где Р. Асланов скончался от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.