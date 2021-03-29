О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Тертере оштрафован организатор свадебного торжества

В Тертере оштрафован организатор свадебного торжества Составлен протокол
Происшествия
29 марта 2021 г. 10:30
В Тертере оштрафован организатор свадебного торжества
0 : 00
0 : 00

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушения правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками Тертерского РОП мероприятий было выявлено, что житель села Сахлабад Тахмасиб Гасаналиев организовал во дворе своего дома свадебное торжество и пригласил гостей.

В отношении Т.Гасаналиева составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, участникам мероприятия сделано предупреждение.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tərtərdə toy məclisi təşkil edən şəxs cərimələndi

Новости партнеров

Самое важное

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi