В Тертере оштрафован организатор свадебного торжества

Составлен протокол

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушения правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками Тертерского РОП мероприятий было выявлено, что житель села Сахлабад Тахмасиб Гасаналиев организовал во дворе своего дома свадебное торжество и пригласил гостей.

В отношении Т.Гасаналиева составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, участникам мероприятия сделано предупреждение.