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    В Тертере обнаружены украденные ювелирные изделия на 7 000 манатов

    Тертер. 27 июня. REPORT.AZ/ В Тертерском районе обнаружены украденные ювелирные изделия. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, обратившись 1 июня в отделение полиции Тертерского района, местный житель сообщил о краже из его дома ювелирных украшений. 

    При осмотре сотрудниками полиции места происшествия выяснилось, что были украдены ювелирные изделия на 7 000 манатов. 

    По факту приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в преступлении житель села Бейимсаров Гейдар Исмаилов. Во время допроса он признался в содеянном. Украденные украшения изъяты в качестве вещественного доказательства. 

    Факт расследуется отделом полиции Тертерского района. 

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