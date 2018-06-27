В Тертере обнаружены украденные ювелирные изделия на 7 000 манатов

Тертер. 27 июня. REPORT.AZ/ В Тертерском районе обнаружены украденные ювелирные изделия.
Как сообщает карабахское бюро Report, обратившись 1 июня в отделение полиции Тертерского района, местный житель сообщил о краже из его дома ювелирных украшений.
При осмотре сотрудниками полиции места происшествия выяснилось, что были украдены ювелирные изделия на 7 000 манатов.
По факту приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в преступлении житель села Бейимсаров Гейдар Исмаилов. Во время допроса он признался в содеянном. Украденные украшения изъяты в качестве вещественного доказательства.
Факт расследуется отделом полиции Тертерского района.
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