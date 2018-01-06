Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Тертере обнаружена ручная граната F-1.

Об этом Report сообщили в национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Из центра управления в кризисных ситуациях при министерстве по чрезвычайным ситуациям с кол-центра МВД "102" в Агентство поступила информация о том, что на территории села Юхары Гарадаглы Тертерского района обнаружен снаряд.

На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

Сотрудники Агентства осмотрели 1 дом и приусадебный участок, в результате срочных и неотложных оперативных мероприятий была обнаружена ручная граната F-1. Снаряд перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 500 кв метров рядом с местом, где обнаружили снаряд. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.