​В Тертере обнаружен неразорвавшийся боеприпас - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На территории под названием Дашарх села Шихарх Тертерского района обнаружен неразорвавшийся боеприпас (НПБ). Об этом сообщили Report в пресс-службе Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA).

Согласно обращению Тертерской районной Исполнительной власти в соответствующие органы, специалисты ANAMA осмотрели территорию, найденная боеголовка неуправляемой ракеты с осколочной боевой частью типа OQ-9 была перевезена на территорию Центра по обезвреживанию ANAMA и обезврежена путем контролируемого подрыва.