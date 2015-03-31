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    ​В Тертере обнаружен неразорвавшийся боеприпас - ФОТО

    Найденная боеголовка обезврежена путем контролируемого подрыва

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На территории под названием Дашарх села Шихарх Тертерского района обнаружен неразорвавшийся боеприпас (НПБ). Об этом сообщили Report в пресс-службе Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA).

    Согласно обращению Тертерской районной Исполнительной власти в соответствующие органы, специалисты ANAMA осмотрели территорию, найденная боеголовка неуправляемой ракеты с осколочной боевой частью типа OQ-9 была перевезена на территорию Центра по обезвреживанию ANAMA и обезврежена путем контролируемого подрыва. 

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